Genç futbolcu Saruhan Bolat enkaz altında kalarak vefat etti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta peş peşe gelen depremler, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıufa, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te ağır yıkımlara neden oldu. Spor dünyasından birçok isim de bu felaketten etkilendi.

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Taner Kahriman ile Hakan Doğan'ın ardından 23 yaşındaki Saruhan Bolat'ın da depremde vefat ettiği öğrenildi. Giresunspor altyapısında yetişen genç futbolcunun vefat haberini Yeşil Beyazlı ekip sosyal medya hesabından duyurdu.

Giresunspor'dan şu açıklama yapıldı:

Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir.

Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız...

TFF DE AÇIKLADI

TFF'den de Saruhan Bolat için taziye mesajı yayınlandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Saruhan Bolat'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz. Taner Kahriman ve Hakan Doğan'ın ardından üçüncü futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasının acısını paylaşıyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun.