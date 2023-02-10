Hatayspor Süper Lig'den çekildi

Kahramanmaraş'taki 7,7 şiddetinden ciddi şekilde etkilenen Hatay şehrinin takımı Hatayspor, Süper Lig'den çekildiğini TFF'ye bildirdi.

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Hatayspor Süper Lig'den çekildi

Hatayspor, depremin ardından sezonun kalan maçlarını oynayamayacağına dair TFF'ye yazı gönderdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği ile yapılan toplantının ardından Hatayspor'un ligden çekildiğini açıkladı.

ENKAZ ALTINDALAR

Süper Lig ekibi Hatayspor'da futbolcu Christian Atsu, Sportif Direktör Taner Savut ve tercüman Emre Aslan, halen enkaz altında.

"HATAYSPOR ÇEKİLDİ"

Hatayspor'un TFF'ye yazı gönderdiğini belirten Büyükekşi, "Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki sezon ligi 20 takımla oynatmayı planlıyoruz" dedi.

ERTELEME SÜRESİ UZATILDI

Deprem felaketi nedeniyle lig maçları 1 hafta ertelenmişti. Başkan Büyükekşi, karşılaşmalarının 3-4 Mart tarihleri arasında oynanması kararını aldıklarını aktardı.

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Deprem
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