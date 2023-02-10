Enkazdan el sallayarak çıktı; Hatice ve kızı Mihriban 92 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden 92 saat sonra 60 yaşındaki anne Hatice Özçelebi ile 33 yaşındaki kızı Mihriban Sultan Özçelebi, enkazdan sağ çıkarıldı.

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Enkazdan el sallayarak çıktı; Hatice ve kızı Mihriban 92 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, çalışmalarını merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Manolya Apartmanı'nın enkazında yoğunlaştırdı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan kanser hastası anne Hatice ve kızı Mihriban ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Hatice ve Mihriban Sultan Özçelebi, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri anne ve kızın bulunmasını sevinçle karşıladı. Mihriban Sultan Özçelebi ise kendisini kurtaran ekipleri eliyle selamladı.

Eşi ve kızı enkazdan yaralı olarak kurtarılan Mehmet Özçelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

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