10 ilde 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de

Maraş merkezli, 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından, afet bölgesinde 8 Şubat saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Anayasanın 119’uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00’dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9/2/2023 tarihli 61’inci Birleşiminde onaylanmıştır.”