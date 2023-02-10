10 ilde 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de

Maraş merkezli depremin ardından 10 ili kapsayan OHAL ilanına ilişkin Meclis Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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10 ilde 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de

Maraş merkezli, 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından, afet bölgesinde 8 Şubat saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Anayasanın 119’uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00’dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9/2/2023 tarihli 61’inci Birleşiminde onaylanmıştır.”

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