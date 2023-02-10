10 ilde 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de
Maraş merkezli depremin ardından 10 ili kapsayan OHAL ilanına ilişkin Meclis Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Maraş merkezli, 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından, afet bölgesinde 8 Şubat saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda şu ifadeler yer aldı: “Anayasanın 119’uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00’dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9/2/2023 tarihli 61’inci Birleşiminde onaylanmıştır.”
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