Ekip gitmeyen enkazlar varken Elbistan Belediye Başkanı arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde can kaybı her geçen gün artıyor. Son 80 yılın en büyük can kaybının yaşandığı afet olan depremde şu ana kadar 17 bin 674 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkez üssü olan depremde Hatay, İskenderun, Gaziantep, Adıyaman gibi şehirler ağır hasar aldı. Birçok kentte hala kurtarma ekibinin ulaşmadığı noktalar varken depremden en çok etkilen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz arama kurtarma faaliyetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Saat 22.30 sularında tweet atan Gürbüz'e sosyal medyadan da tepkiler geldi. Tepkiler üzerine tweeti silen Gürbüz 10 dakika sonra AFAD’a gelen yeni ihbar yok diye tweet attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise saat 23.35'te yaptığı açıklamada yalnızca Osmaniye, Şanlıurfa ve Kilis'te arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklamıştı.