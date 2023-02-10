Soylu: 120 polis ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maraş merkezli depremlerde şu andaki tespitlerine göre 120 polis ve 32'nin üzerinde jandarma personelini kaybettiklerini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Kriz Merkezi'nde açıklama yaptı.

Son rakamlara göre Maraş'ta 5 bin 323 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 493'ünün de defnedildiğini söyleyen Soylu, "Defin noktasında da savcılık, emniyet, kriminal, diyanet aynı zamanda sağlık, yıkama hizmetleri, hepsi bir arada yürümektedir. Bu operasyonda sahada olduğumuz için, vatandaşımıza bu bilgiyi vermek zaruretindeyiz. Mezarlar kazılıyor, yıkamalar yapılıyor. Kimliklendirme yapılıyor, adli tıp uzmanıyla, aynı zamanda başsavcıyla, savcılarla bizim kriminal ekiplerimiz parmak izlerini alıyorlar. Kimliklendirilenler de, sahipliler aynı zamanda görgü yapıyorlar, yani 'bu bizim yakınımızdır' diye. Bütün tutanaklar tutuluyor ve definler gerçekleştiriliyor hocalarımız vasıtasıyla" dedi.

"Burada dinimizin, inancımızın emrettiği bütün usuller hiçbir eksikliğe yer bırakmadan sağlanmakta ve gerçekleştirilmektedir" diyen Soylu, "Aynı zamanda hukuki bütün usuller de gerçekleştirilmektedir. Kimliksizler de belli bir zaman dilimi geçtikten sonra tüm resimler, fotoğraflar, DNA'lar alındıktan sonra defnedilmektedir" ifadelerini kullandı.

Görevlilerden medya ve sosyal medyadan etkilenmemelerini istediğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki sürecin her birimiz için ve vatandaşlarımız için, esas yakınlarını kaybedenler için, çok önemli ve zor olduğunu biliyoruz. Ama karşılaştığım her arkadaşa şunu söylüyorum: Kesinlikle sosyal medya dahil, medya dahil hiçbir şeyden etkilenmeden bizim vatandaşımıza görevimiz var ve görevimizi yapmak zorundayız. Direncinizi kaybetmeyeceksiniz. Çünkü biz kamu adına, insanlık adına buradayız. Birileri açık arayabilir. Elbette eksik olabilir. Bu kadar büyük, tüm dünyanın büyük olarak nitelendirdiği, bütün muhataplarımızın bizi arayıp dünyada gördüğümüz en büyük depremlerden birisi olarak nitelendirdiği böyle bir depremde elbette ki bazen yetişmekte zorlandığımız ama ardından yetiştiğimiz meseleler olacaktır. Bunu istismar konusu yapmak, bundan siyasal çıkar sağlamak, depremin ortaya koyduğu hasardan çok daha büyük bir hasardır. Deprem ne zaman, nasıl olacağını bilmediğimiz ama ortaya koyduğu hasarla hepimizi etkilemektedir. Ama öbür tarafta insanlık suçu işlemektedir, bu ayıptır. Onları ayıplarıyla baş başa bırakacağız. Bir insanın nasıl bir ruh hali olabilir ki fitnenin, fesatın peşinde gidebiliyor."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AFAD'ın Düzce Depremi'nden sonra eksiklerle ilgili hazırladığı rapor üzerinden hükümeti eleştirmesine yanıt veren Soylu, "Her şey mi siyaset? Burada eğer bir siyaset yapılacaksa hem mecliste hem Cenab-ı Allah nezdinde bu hesap sorulur. Ben yaparsam benimki de sorulur. Burada herkesin morale ihtiyacı var. Bunu hep beraber sağlamak durumundayız. Dünyanın birçok yerinden, ülkemizin her yerinden destekler geliyor. Birçok alanla karşı karşıyayız ve hepsini çözebilmek için adım atmaya çalışıyoruz. Neymiş AFAD, Düzce Depremi'nde şunu açıklamış, şöyle açıklamış. Biz tespit ettirdik, talimatı da ben verdirdim. 'Eksik neyse yazacaksınız arkadaşlar' dedim. Bir ülkede grup başkanvekilliği yapmış, milletvekilliği yapmış ana muhalefet genel başkanlığı yapan bir kişi bu kadar mı istismar eder hayatı" dedi.