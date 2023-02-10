Demirtaş: Muhalefet OHAL sürecini dikkatle takip etmeli, başka bir plan olduğu kesin

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Maraş depremi sonrası olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesini eleştirdi.

Demirtaş, Twitter hesabından paylaşılan açıklamasında "Neleri yapmaya yetkisi yok ki OHAL'e ihtiyaç duyuyor? OHAL olmasa gerçek yağmacılara müdahale edilemiyor mu, yardım toplanamıyor mu, enkaz kaldırılamıyor mu?" diye sordu.

Muhalefetin OHAL süreci dikkatle takip etmesi gerektiğini belirten Demirtaş, "Muhalefet süreci dikkatle takip etmeli. Başka bir plan olduğu kesin. 2016'da ilan edilen OHAL, gerekçesinin ve amacının dışına çıkılarak tüm muhalefeti susturmak için kullanıldı. Bu defa da amaç dışı tek bir yetki kullanılırsa kıyametin kopması lazım" ifadelerini kullandı.

'TRAJEDİ BÜYÜK, KARDEŞLERİNİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN'

Depremzedelerin dayanışmanın sürdürülmesini isteyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"6 Şubat sabahı, 45 saniyede milyonlarca insanın hayatı bitti, karardı, değişti. Yüzlerce yıllık tarihin, kültürün ve hatıraların mekanları yeryüzünden silindi. Trajedi gerçekten çok büyük. Lütfen kardeşlerinizi yalnız bırakmayın. Gece uyurken iyi kötü bir işi, ailesi, evi, iş yeri, alıştığı bir hayatı olan milyonlarca insan, sabah ya uyanamadı ya da uyandığında hiçbir şeyi olamayan başka biriydi artık. Yaralar elbette üç beş günde sarılamayacak ama dayanışma olmazsa hiç sarılamayacak."