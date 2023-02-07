Ronaldo'nun forması depremzedeler için açık artırmaya çıktı
Milli futbolcu Merih Demiral, Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkardı.
Türkiye'de 10 ili sarsan depremde can kaybında artış devam ediyor.
Birçok kurum ve kişiden depremzedeler için bağışlar gelmeye devam ediyor. Milli futbolcu Merih Demiral, Ahbap Derneği'ne yaptığı 1 milyonluk bağışının ardından bu kez de Ronaldo imzalı formasını açık artırmaya çıkardı.
Demiral Twitter hesabından yapılan açıklamada "Az önce @Cristiano
ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap'a bağışlanacaktır" dedi.
Az önce @Cristiano ile konuştum.— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023
Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz.
Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ