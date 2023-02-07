MSB açıkladı: İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından devrilen konteynerler sebebiyle İskenderun Limanı’nda çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.
SÖNDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangının Kara Kuvvetlerine ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerine ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldüğünü bildirdi.
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