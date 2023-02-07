MSB açıkladı: İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından devrilen konteynerler sebebiyle İskenderun Limanı’nda çıkan yangın söndürüldü.

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MSB açıkladı: İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.

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SÖNDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangının Kara Kuvvetlerine ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerine ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldüğünü bildirdi.

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