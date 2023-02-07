Hataylı depremzede: Bir tas çorba getirin dağıtın, Allah'tan korkun

Maraş depremlerinin ağır yıkıma yol açtığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremzedeler halen kurtarma, enkaz kaldırma yardımı bekliyor.

Yaşlı bir depremzede, "Bir tas çorba getirin şu millete dağıtın. Allah’tan korkun. Millet binanın altında kaldı. 7 tane cenaze var. Elimizle kazıdık, bir babayı kurtardık. Anne 3 çocuk enkazın altında kalmış. Ailesi karşıda oturuyor. Enkazın altında cenaze var. Allah’tan korkun" diye konuştu.