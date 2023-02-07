Hataylı depremzede: Bir tas çorba getirin dağıtın, Allah'tan korkun

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir depremzede, yardım beklediklerini söyleyerek, "Allah’tan korkun. Millet binanın altında kaldı. 7 tane cenaze var. Elimizle kazıdık, bir babayı kurtardık" dedi

Son Güncelleme:

Maraş depremlerinin ağır yıkıma yol açtığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremzedeler halen kurtarma, enkaz kaldırma yardımı bekliyor.

Yaşlı bir depremzede, "Bir tas çorba getirin şu millete dağıtın. Allah’tan korkun. Millet binanın altında kaldı. 7 tane cenaze var. Elimizle kazıdık, bir babayı kurtardık. Anne 3 çocuk enkazın altında kalmış. Ailesi karşıda oturuyor. Enkazın altında cenaze var. Allah’tan korkun" diye konuştu. 

Son Güncelleme:
Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı
Evsiz kalan depremzedeler için 'kalacakyer.org' sitesi açıldı Evsiz kalan depremzedeler için 'kalacakyer.org' sitesi açıldı
HDP'li belediyenin yardım kamyonuna el konuldu! HDP'li belediyenin yardım kamyonuna el konuldu!
Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi! Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi!
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun
Açılışını AKP'li belediye başkanının yaptığı site depremde yerle bir oldu Antakya'daki site depremde yerle bir oldu
Hukukçular, OHAL ilanını değerlendirdi: 'Vahim, tehlikeli, son derece yanlış bir karar, daha önce nasıl uygulandığını biliyoruz' 'Vahim, tehlikeli, son derece yanlış bir karar, daha önce nasıl uygulandığını biliyoruz'