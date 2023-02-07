Evsiz kalan depremzedeler için 'kalacakyer.org' sitesi açıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 703'e yükseldi. Deprem nedeniyle ülkede 7 gün sürecek milli yas ilan edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis illerinde 3 ay süreyle Olağanüstü hâl (OHAL) uygulanacağını açıkladı.

10 kentte yaklaşık 13.5 milyon yurttaş afetten etkilendi. Yardımların yetersiz kalması tepkilere neden olurken vatandaşlar geceyi kış mevsiminde sokaklarda geçiriyor. Yardım bekleyen yurttaşların soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları endişeleri artırıyor.

EVSİZ KALAN DEPREMZEDELERİN BARINMA İHTİYACI İÇİN KALACAKYER.ORG SİTESİ AÇILDI

Türkiye genelinden depremzedeler için yardım kampanyaları başlatılırken evleri yıkılan ya da zarar gören yurttaşlar için geliştirilen kalacakyer.org uygulaması ile vatandaşların sorunlarına geçici çözüm bulunması hedefleniyor. Platformun acil WhatsApp destek hattı da bulunuyor.

Uygulamanın kurucularından yapılan açıklama ise şöyle oldu:

Depremde evleri zarar görmüş veya evsiz kalmış herkes; toplanma alanlarına, tesislere, otellere ve onlara evlerini açan kişilerin yerlerine kalacakyer.org sitesi üzerinden hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Bu liste konaklanacak yerlerin güncel dolum durumlarını göre sürekli kontrol edilerek, yardıma ihtiyacı olan kişileri en doğru yere yönlendirmeye çalışacaktır.

Devletin, kurumların ve belediyelerin açmış oldukları tesisler ve bu tesislerin yerlerinin harita üzerinden görülmesine olanak tanımaktadır.

Deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlarımızın konaklamalarına yönelik ücretsiz oda tahsisinde bulunan otellerin tüm listesi görüntülenmektedir.

İçinde bulunulan bu denli olağanüstü bir felakette yardıma ihtiyaç duyan depremzedelere kendi evlerini açarak misafir edebileceklere de yine buradan ulaşmak mümkündür.

Web Sitesi: kalacakyer.org

WhatsApp Numarası: 0850 307 17 48

Twitter Adresi: https://twitter.com/KalacakYerOrg

Instagram Adresi: https://www.instagram.com/kalacakyer_org/

Zarar gören vatandaşlarımız Kalacakyer.org sitesinden, WhatsApp numarasından ya da Twitter üzerinden ulaşarak hızla kalacak yer taleplerini iletebilirler. Mesaj alınır alınmaz en yakın yerlerin bilgisi kendilerine verilmek üzere gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Depremzedelere evlerini açmak, kalacak yer ayarlamak, kiralanacak yerleri bildirmek isteyen tüm mağdurlar ve yardım edecek gönüllüler yukarıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirler.