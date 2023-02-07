Kurtarma çalışmalarının başlamadığı Maraş Şekerdere'de depremzedeler yardım aracının önünü kesti

Maraş Onikişubat İlçesine bağlı Şekerdere Mahallesi'nde depremin üzerinden 24 saati geçmiş olmasına rağmen henüz arama kurtarma çalışmaları başlamadı. Yakınları enkaz altında kalan aileler, son çare olarak yoldan geçen Arama Kurtarma (AKUT), Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve şehir dışından gelen araçları durdurarak yardım talep etti.

Artı Gerçek'te Seda Taşkın'ın haberine göre, Araçların durduğu an da ailesi enkaz altında kalan bir kadın baygınlık geçirdi.

Yine yurttaşlardan birisi, “Kaç saattir burada yardım bekliyoruz, hiç kimsenin geldiği yok. Ölmeyeni de öldürdüler” diyerek duruma tepki gösterdi.