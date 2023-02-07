AFAD'dan gönüllülere: 'Yoğunluk yaşanıyor, evinizde bekleyin'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 703’e (18.50 itibarıyla) yükseldi. Deprem nedeniyle ülkede 7 gün sürecek milli yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden bir gün sonra yaptığı açıklamada depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis illerinde 3 ay süreyle Olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sistemde kayıtlı gönüllülere atılan mesajlarda İstanbul'daki havalimanlarına gidilmesi çağrısı yapıldı. Deprem bölgesinde yardım ve arama-kurtarma çalışmalarında bulunmak isteyen AFAD gönüllüleri İstanbul Havalimanı'na akın ederken uçakların yetersiz kalması tepkilere neden oldu. Gönüllüler koordinasyon eksikliğine tepki gösterdi.

Bugün ise AFAD gönüllülerine atışan yeni bir mesajda havalimanlarına gitmek için yola çıkmayan kişilerin evlerinde kalması istendi.

AFAD'dan gönderilen mesaj şöyle oldu:

"Kıymetli AFAD gönüllümüz çağrımıza vermiş olduğunuz güçlü destek için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, minnettarız.

Şu an havalimanlarımızda deprem bölgesine gitmek için bekleyen AFAD gönüllülerimizin nakillerinde yoğunluk yaşanmaktadır. Havalimanına gitmek için yola çıkmadıysanız lütfen evinizde bekleyin.

Yoğunluk azaldıktan sonra sizleri bilgilendireceğiz.

İlgi, sabır ve anlayışınıza çok teşekkür ederiz"