THY'den ücretsiz sefer kararı
THY, deprem bölgesi dönüş seferlerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu.
THY, deprem bölgesi dönüş seferlerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu.
YAHYA ÜSTÜN AÇIKLAMA YAPTI
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." dedi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz.
"REZERVASYON YAPARAK GELİN"
Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar ten yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızı yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz."