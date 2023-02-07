Soylu, "Sahada olmayan ekip yok" dedi, Adıyaman hala yardım bekliyor

Adıyaman Besni'de henüz yardım ekipleri ulaşmamışken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ekibin sahada olduğunu söyledi.

Soylu, "Sahada olmayan ekip yok" dedi, Adıyaman hala yardım bekliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıklamada bulundu. 

Soylu, açıklamasında önceliklerinin arama- kurtarma olduğunu söyleyerek "sahada olmayan ekip yok" dedi. 

Ancak sahadaki muhabirlerden gelen bilgilere göre hala bazı noktalara kurtarma ekibinin gelmediği yönünde. Adıyaman'ın Besni ilçesinde vatandaşların kendi imkanlarıyla enkaz altından yakınlarını kurtarmaya çalışıldığı haberi gelmişti. 

NTV Muhabiri: Adıyaman Besni'de hala kurtarma ekibi yok, kimileri donarak öldüNTV Muhabiri: Adıyaman Besni'de hala kurtarma ekibi yok, kimileri donarak öldüGüncel

"600 VATANDAŞI DEFNETTİK"

Soylu'nun açıklaması şöyle: 

"Tarihimizin en büyük depremlerinden biriyle karşı karşıyayız. Tüm kurumlarımızın alanlardaki müdahaleleri sağlaması açısından herkes seferber olmuştur. Arama kurtarma konusunda bütün ekipler sahadadır. Sadece Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 941 bina tamamen yıkılmıştır. Burada onarıcı bile ihtiyaç var. Herkesin ortaya koyduğu el birliğine ihtiyaç var. Şu ana kadar 600 hemşehrimizi defnettik. 

"YAĞMA HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Kahramanmaraş'ta 2 bin arama kurtarma ekibi çalışıyor. Zamanla yarışıyoruz. Elbistan'da yoğun bir kar yağışı var. Daha ağırlık vermemiz gerekebilir. Gelen ekipleri oraya kaydırıyoruz. Devletin bütün imkan ve kabiliyetleri tarihinde olmadığı kadar büyük bir ölçüde devam etmektedir. Eksiklikler olabilir zamanla yaşıyoruz. Bazen bu masanın başında yüz kalem işi aynı anda çözmek zorunda kalıyoruz. Burada onarıcı bir dil kullanmak lazım. Provakatif bir dilden uzak durmak gerekir. Hastanelerimize kısmı olarak enerji verilebiliyor. Doğal gaz konusunda sıkıntımız devam ediyor. Bu da ekmek üretimimizi etkiliyor. 

Özellikle jandarmamız, polisimiz TSK'daki mehmetçiklerimiz ciddi bir çaba sarf etmektedirler. 

Yağma haberleri gibi haberler söz konusu. Bir iki münferit olay. Bunlar da tespit edildi. Bunları yapmak, bir yönetilemezlik algısı yaratmak doğru değil. Desteğe ihtiyacımız var."

Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli
Hukukçular, OHAL ilanını değerlendirdi: 'Vahim, tehlikeli, son derece yanlış bir karar, daha önce nasıl uygulandığını biliyoruz' 'Vahim, tehlikeli, son derece yanlış bir karar, daha önce nasıl uygulandığını biliyoruz'
Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli
Demirtaş, tüm partilere seslendi: Her türlü ayrımı bir kenara bırakıp önce insanlarımızı sonra da insanlığımızı kurtarın "Her türlü ayrımı bir kenara bırakıp önce insanlarımızı sonra da insanlığımızı kurtarın"
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun
Açılışını AKP'li belediye başkanının yaptığı site depremde yerle bir oldu Antakya'daki site depremde yerle bir oldu
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki