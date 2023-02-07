Soylu, "Sahada olmayan ekip yok" dedi, Adıyaman hala yardım bekliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıklamada bulundu.

Soylu, açıklamasında önceliklerinin arama- kurtarma olduğunu söyleyerek "sahada olmayan ekip yok" dedi.

Ancak sahadaki muhabirlerden gelen bilgilere göre hala bazı noktalara kurtarma ekibinin gelmediği yönünde. Adıyaman'ın Besni ilçesinde vatandaşların kendi imkanlarıyla enkaz altından yakınlarını kurtarmaya çalışıldığı haberi gelmişti.

"600 VATANDAŞI DEFNETTİK"

Soylu'nun açıklaması şöyle:

"Tarihimizin en büyük depremlerinden biriyle karşı karşıyayız. Tüm kurumlarımızın alanlardaki müdahaleleri sağlaması açısından herkes seferber olmuştur. Arama kurtarma konusunda bütün ekipler sahadadır. Sadece Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 941 bina tamamen yıkılmıştır. Burada onarıcı bile ihtiyaç var. Herkesin ortaya koyduğu el birliğine ihtiyaç var. Şu ana kadar 600 hemşehrimizi defnettik.

"YAĞMA HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Kahramanmaraş'ta 2 bin arama kurtarma ekibi çalışıyor. Zamanla yarışıyoruz. Elbistan'da yoğun bir kar yağışı var. Daha ağırlık vermemiz gerekebilir. Gelen ekipleri oraya kaydırıyoruz. Devletin bütün imkan ve kabiliyetleri tarihinde olmadığı kadar büyük bir ölçüde devam etmektedir. Eksiklikler olabilir zamanla yaşıyoruz. Bazen bu masanın başında yüz kalem işi aynı anda çözmek zorunda kalıyoruz. Burada onarıcı bir dil kullanmak lazım. Provakatif bir dilden uzak durmak gerekir. Hastanelerimize kısmı olarak enerji verilebiliyor. Doğal gaz konusunda sıkıntımız devam ediyor. Bu da ekmek üretimimizi etkiliyor.

Özellikle jandarmamız, polisimiz TSK'daki mehmetçiklerimiz ciddi bir çaba sarf etmektedirler.

Yağma haberleri gibi haberler söz konusu. Bir iki münferit olay. Bunlar da tespit edildi. Bunları yapmak, bir yönetilemezlik algısı yaratmak doğru değil. Desteğe ihtiyacımız var."