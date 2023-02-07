NTV Muhabiri: Adıyaman Besni'de hala kurtarma ekibi yok, kimileri donarak öldü

Depremin vurduğu Adıyaman Besni'de arama kurtarma çalışmaları için ekip hala gelmedi, vatandaşlar kendi imkanlarıyla enkazdan yakınlarını çıkarmaya çalışıyor.

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NTV Muhabiri: Adıyaman Besni'de hala kurtarma ekibi yok, kimileri donarak öldü

Türkiye'nin 10 ilini sarsan depremin ikinci gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak hala yardımın ulaşmadığı bölgeler var. o bölgelerden birisi de Adıyaman Besni. 

NTV Muhabiri Merih Ak, Besni'den yaptığı yayında hala herhangi bir ekibin bölgeye ulaşmadığını söyledi. Ak, "Burası yıkımın en yoğun olduğu noktalardan bir tanesi. Burası bir site 3 bloktan oluşan. Toplam 60 daireden oluşan. İlk depremle birlikte yerle bir olmuş. O andan itibaren vatandaşın mücadelesi başladı ki gerçekten Türkiye çok büyük bir felaketle uğraşıyor. Buraya şu ana kadar hiçbir yardım ulaşmamış. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla buradaki yakınlarını akrabalarını, kurtarmak için can siperhane bir şekilde çalışmışlar" dedi. 

Dün akşam saatlerine kadar enkazlardan ses geldiğini ifade eden Ak, "Bu seslerin sabaha kadar yavaş yavaş azaldığını söylendi. Burada dondurucu bir soğuk var. Anladığımız kadarıyla kimisi donarak ölmüş. Besni Belediye Başkanı ile görüştük Polonyalı bir ekibin bölgeye geldiğini ve kısa sürede arama kurtarma çalışmalarına destek vereceğini söylediğini" aktardı. 

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