Validen İstanbul için uyarı: 19.00'dan sonra yola çıkmayın

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar etkisini artırdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulundu. Yerlikaya, "Saat 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça yola çıkmayın" dedi.

Validen İstanbul için uyarı: 19.00'dan sonra yola çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara bugün ve yarın beklenen kar sağanakları konusunda uyardı.

Yerlikaya paylaşımında saat 19.00'da dikkat çekerek, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da; bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" ifadelerini kullandı.

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