'Bakanlık, gönüllüleri AKP'nin az oy aldığı yerlere göndermiyor'

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır’da yıkımın boyutu binlerce ölü ve on binlerce yaralıyı bulurken; özellikle Hatay’da arama kurtarma ve insani yardımın çok sınırlı olduğu bildiriliyor.

“HATAY’DA SU YOK, İNSANLAR YAĞMUR SUYU İÇİYOR”

İktidarın sınırlı yardım gönderdiği Hatay’da arama kurtarma çalışmalarını yurttaşlar ve birçok STK ile siyasi partiyle birlikte Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri gerçekleştiriyor.

Bölgedeki çalışmalarda yer alan TKP Merkez Komite üyesi Salih Bostancı, Hatay’da insanların su bulamadıkları için yağmur suyu içtiklerini ifade etti.

Bostancı, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, “Çok fazla yıkılan bina var. Ama insanlara hiçbir yardım gelmemiş. Su yok, yağmur sularını tüketiyorlar. Enkaz altında çok fazla insan var. Şu an TKP ekipleri orada. Sabahtan itibaren çalışmalara başladılar. Onlar da arama kurtarma yapıyorlar. Şimdiye kadar 5 kişiyi enkazdan çıkardılar. Yaralıları hastaneye kaldırıyoruz ama ambulanslara ulaşmakta da zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP NE YAPMAK İSTİYOR?

Bostancı, AKP’nin kendi seçmen tabanının olmadığı ilçelere yardım göndermediğini, bölgelere gönderilen sağlıkçıların dağılımı üzerinden çıkarımda bulunduklarını belirterek;

“Sağlık Bakanlığı’na gönüllü olan arkadaşlarımızın yönlendirildiği yerler ihtiyacın görece az olduğu yerler. Başka yerlerde yoğun ihtiyaç var ve buralara ısrarla yollamıyorlar. Yollamadıkları yerlere seçimler üzerinden baktığımızda Alevi halkı ağırlıklı yaşadığı AKP’nin oylarının az olduğu yerler olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

POLİS ENGELLEMEYE ÇALIŞTI: ‘İŞ YAPMAYA GELDİĞİNDE HASTALARI BİZE GETİRDİKLERİNİ BİLİYORUZ’

TKP’nin Hatay Antakya’daki çalışmalarının polis tarafından engellendiğine ilişkin açıklamaları sorduğumuz Salih Bostancı, “Polis tarafından trafikte engelleme var ama alanda birlikte çalışma da var. Tutarlı davranamıyorlar onlar da. Çünkü orada yeterli ekipman, destek yok. Dolayısıyla muhtaçlar, mecburlar ve karşılarında örgütlü bir güç var. İş yapmaya geldiğinde hastaları bize getirdiklerini biliyoruz” sözlerini sarf etti.

“KOORDİNASYON KURDUK 100’LERCE ARKADAŞIMIZ DAHA BÖLGEYE GİDİYOR”

Bostancı, bölgede yaptıkları çalışmaları ise şöyle aktardı:

“TKP ekipleri, arama kurtarma yapıyorlar. Hekim arkadaşlarımız var, yaralılara ilk yardım yapıp hastaneye ulaştırmaya çalışıyorlar. Hava koşullarından kaynaklı kıyafet desteğini sağlıyorlar. Aynı zamanda da şu an yolda olan yemek TIR’ı var, yarın ulaşacak. Bugün ise çorba ve pilav sağlayabileceğimiz ekipmanları gönderiyoruz. Su yok bölgede, su ulaştırıyoruz. Bir de arama kurtarma için daha fazla ihtiyaç var. Dolayısıyla çeşitli kentlerden arkadaşlarımızın bölgeye ulaşması için bir koordinasyon kurduk. 100’ler arkadaşımız orada, 100’lerce arkadaşımız da yolda.”