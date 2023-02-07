Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında soruşturma

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Yanardağ ve Aysever hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

30 yıllık öğretmen deprem bölgesinde isyan etti: Ben battaniye istemiyorum kurtarma ekibi yollayın30 yıllık öğretmen deprem bölgesinde isyan etti: Ben battaniye istemiyorum kurtarma ekibi yollayınGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı
Validen İstanbul için uyarı: 19.00'dan sonra yola çıkmayın Validen İstanbul için uyarı: 19.00'dan sonra yola çıkmayın
'Bakanlık, gönüllüleri AKP'nin az oy aldığı yerlere göndermiyor' 'Bakanlık, gönüllüleri AKP'nin az oy aldığı yerlere göndermiyor'
Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
Açılışını AKP'li belediye başkanının yaptığı site depremde yerle bir oldu Antakya'daki site depremde yerle bir oldu