Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, Yanardağ ve Aysever hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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