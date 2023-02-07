Demirtaş, tüm partilere seslendi: Her türlü ayrımı bir kenara bırakıp önce insanlarımızı sonra da insanlığımızı kurtarın

Edirne Cezaevi tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin 10 ilini sarsan depreme ilişkin dayanışma mesajları vermeye devam ediyor.

Demirtaş, tüm partilerin bir araya gelmesi gerektiğine vurgu yaparak "Somut öneri ve çağrılar yapıyorum. Lütfen her türlü ayrımı bir kenara bırakıp önce insanlarımızı sonra da insanlığımızı kurtarın. İktidar partileri ortaklaşmaya yanaşmıyorlarsa tüm muhalefet bir araya gelmelidir. Belediyeler, AFAD, Kızılay, TSK, büyük şirketler yıkılan tüm şehirlere, mahallelere, köylere kurtarma ekipleri, çadır, mobil mutfak göndermelidir. Partilerin oluşturacakları koordinasyon merkezleri ise 81 ilden gönüllüleri, yardım etmek isteyenleri bu kurtarma, sağlık ve mutfak ekiplerine destek olacak şekilde 24 saat yönlendirmelidir" dedi.

Devlet, vatandaş, partiler, sivil toplum örgütleri ve büyük şirketler tam bir iş birliği yapamazsa 100 binden fazla insanı kaybedebileceğimizi söyleyen Demirtaş "Zaten 36 saati kaybettik. Daha fazla gecikerek felaketi katliama dönüştürmeyin. HDP, TİP, EMEP, SOL Parti en örgütlü güce sahip partiler olmalarına rağmen, genel bir koordinasyon olmadığı için potansiyellerini harekete geçiremiyorlar. Belediyelerimize el konulmasıydı hepsini biz yapabilirdik ama bugün bunları bir kenara bırakıp insanlıkta birleşelim" diye kaydetti.