6 yaşındaki kızı enkazdan çıkaran Yunan kurtarma ekibi gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'de 10 ili sarsan depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin depremin ilk dakikalarında uluslararası yardım çağrısının ardından birçok ülkeden yardım talebi gelmişti.

O ülkelerden biri de Türkiye'nin bir küs bir barışık olduğu komşusu Yunanistan oldu. Depremin ilk anından beri yardım talebini yineleyen Yunanistan, Özel Afet Birimi EMAK'ı deprem bölgesine gönderdi.

Türkiye'ye gelen ekip, Hatay'da arama-kurtarma faaliyetlerine katılmaya başladı.

Sosyal medyada Yunan ekibin enkaz altındaki bir kız çocuğunu kurtardığı anlara dair görüntü paylaşıldı. Dakikalarca önce bir genç kızı kurtarmak için uğraşan Yunan ekibin başarılı olmadığı ancak daha sonra 6 yaşındaki kardeşini canlı olarak çıkardıkları kaydedildi. Görüntülerde Yunan ekibin kız çocuğunu çıkarttıktan sonra ağladığı ve çevredekiler tarafından alkışlandığı görülüyor.