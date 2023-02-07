HDP'li belediyenin yardım kamyonuna el konuldu!
HDP'li Ağrı Patnos Belediyesi'nde deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştırdıkları yardım aracına el konuldu.
HDP, Ağrı Patnos Belediyesi'nde deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştırdıkları yardım aracına kaymakamlık tarafından el konulduğunu duyurdu.
''DAYANIŞMAYA ENGEL OLMAYIN''
HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ağrı Patnos Belediyemizin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konuldu. Dayanışmayı engellemek telafisi mümkün olmayan etkiler yaratır. Dayanışmaya engel olmayın!" denildi.