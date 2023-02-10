Hatay'da Arzu Apartmanı enkazından 6 kişi kurtarıldı

Hatay'da dün 9 kişinin ses verdiği Arzu Apartmanı'nın enkazından 6 kişi sağ kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Hatay'da Arzu Apartmanı enkazından 6 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır,  Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'ye yükseldi. Depremlerde 74 bin 242 kişi yaralandı. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala insanlar bulunuyor.

Hatay'da dün 9 kişinin ses verdiği Arzu Apartmanı'nda 102. saatte enkazda zamanla yarış sürüyor.

Enkazdan art arda 6 kişi sağ kurtarıldı. Kurtarılanların aynı aileden olduğu tahmin ediliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

 
 
 
 
Etiketler
Son Depremler Deprem
Son Güncelleme:
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Genç futbolcu Saruhan Bolat enkaz altında kalarak vefat etti Genç futbolcu Saruhan Bolat enkaz altında kalarak vefat etti
Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor
Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz'
İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz
Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafına tepki yağdı Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafına tepki yağdı
10 ilin büyük hasar gördüğü depremler sonrası, hangi ülke hangi yardımlarda bulundu? 10 ilin büyük hasar gördüğü depremler sonrası, hangi ülke hangi yardımlarda bulundu?