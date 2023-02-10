Hatay'da Arzu Apartmanı enkazından 6 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'ye yükseldi. Depremlerde 74 bin 242 kişi yaralandı. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala insanlar bulunuyor.

Hatay'da dün 9 kişinin ses verdiği Arzu Apartmanı'nda 102. saatte enkazda zamanla yarış sürüyor.

Enkazdan art arda 6 kişi sağ kurtarıldı. Kurtarılanların aynı aileden olduğu tahmin ediliyor.

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