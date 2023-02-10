Bakan Kurum hasar tespit sitesinin açıldığını duyurdu: 'Kimlik numaralarını girerek öğrenebilirler'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'ye yükseldi.

Bölgede çok sayıda enkazda arama kurtarma çalışmaları sürerken tüm Türkiye tek yürek enkazlardan gelecek iyi haberlerin artmasını bekliyor.

Artçı depremlerin sürdüğü bölgede ağır ve orta hasarlı binalar için risk devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulunarak hasar tespit sitesi devreye girdiğini söyleyerek yurttaşların orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere girmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Kurum, "Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Antep'te ilk etapta 1324 binada arama-kurtarma faaliyetlerimiz başlamıştı. Şu an da arama-kurtarma faaliyetlerimizi 108 binada yürütüyoruz. Kalan binalarda tamamlanmış durumda. Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı kaybettik, 12 bin 468 yaralı var.

Vatandaşlar adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler.

Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler."