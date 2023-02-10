Spor camiası yasta: Aynı takımdan 3 oyuncu daha depremde hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye'yi vuran depremde Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

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Spor camiası yasta: Aynı takımdan 3 oyuncu daha depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremde 10 il felaketi yaşarken spor camiasını yasa boğan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Malatya BBSK forması giyen 3 voleybolcu hayatını kaybetti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

TVF'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

2 VOLEYBOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Malatya BBSK'da depremde enkaz altında kalan voleybolcu Murat Çiloğulları'nında geçtiğimiz günlerde cansız bedenine ulaşılmıştı.

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