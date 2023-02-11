Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yıkımdan imar aflarını sorumlu tuttu: Seçim öncesi de imar affı için hazırlık yaptılar

GERÇEK GÜNDEM- Pazartesi günü meydana gelen iki yer sarsıntısında deprem merkez şehri Kahramanmaraş ile birlikte en büyük tahribatın meydana geldiği kent Hatay oldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş depremden iki gün sonra yıkılan bina sayısının 2 bini bulacağını açıkladı. Gerçek Gündem’in bugün ulaştığı Savaş, yıkılan bina sayısının bir miktar daha artabileceğini ancak asıl vahim olan durumun yıkılan binaların çevresinde bulunan binaların en az yüzde 90’ının da kullanılmayacak duruma gelmesi olduğunu söyledi.

“İMAR AFFIYLA LEGALİZE EDİYORSUNUZ”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, yalnız Hatay’da değil Kahramanmaraş ve diğer şehirlerde yıkılan bina sayısının yüksek olması ile art arda çıkan imar aflarının ilişkisi olduğunu savunuyor.

Lütfü Savaş, “Türkiye’de af çıkartılıyor. Bir kısmı masum olabilir. İmar affında çok büyük sıkıntılar olduğu muhakkak. Adam üç katlı ruhsat almış ona göre plan yapmış, statiği de ona göre hesaplamış. Yani binanın mukavemet gücü 3 kata göre ama adam üstüne iki kat daha çıkmış. Usulsuzluğu imar affıyla legalize ediyorsunuz. Ondan sonra bina yıkılınca da müteahhitleri veya belediye başkanlarını suçluyorsunuz. En son yine seçim öncesi imar affı çıkarmak için hazırlık yaptılar. Bir genel başkan hazırlık yapmış ve önergeyi vermişti. BBP genel başkanı. Mesele budur” dedi.

BBP lideri Mustafa Destici’nin 25 Temmuz 2021’de TBMM Başkanlığı’na sunduğu “İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” 11 Ekim’de Plan Bütçe Komisyonu’na gelmiş ancak görüşmesi yeni yıla kalmıştı.

“MEHMET YAŞAR COŞKUN’LA HİÇBİR RUHSAT İLİŞKİM OLMADI”

Hatay’ın en gösterişli binalarından Rönesans Rezidans’ın yıkılması içinde bulunduğu iddia edilen en az 750 kişinin henüz çıkarılmamış olması da büyük tartışma konusu. Büyükşehir Belediye Başkanı dün Rönesans Rezidans’ı inşa eden Antis Yapı şirketinin yönetim kurulu başkanı Mehmet Yaşar Coşkun ile ilgili “idealist adam” sözlerine de açıklık getirdi.

Lütfü Savaş, “Bu grup Rönesans Rezidans için ruhsatı 2012’de almış. Hangi belediyeden o dönem belde belediyesi olan Ekinci belediyesinden. O tarihte ben Antakya Belediye Başkanı’yım. Orası bana ait bir bölge değil. Büyükşehir yasası 2013’te çıktı ama 31 Mart 2014’te yürürlüğe girdi. O alan ondan sonra büyükşehir alanının içine girdi fakat benim Mehmet Yaşar Coşkun’la hiçbir ruhsat ilişkim olmadı. Dün dediğim sözün arkasındayım. Müteahhit düzgün bir adamdır. Yıllarca Mimarlar Odası Başkanlığı yaparken yanlışını görmedim. Beyefendi bir adam. İki kuruşa tenezzül edecek adam değildir” dedi.

Bu arada inşaat işleri yaptığı Kosova’ya giderken ihbar üzerine tutuklanan Antis Yapı’nın patronu bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

“HATAY’I YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ AMA HALA TELEKOMÜNİKASYONDA SORUNLAR VAR”

Lütfü Savaş iktidar medyasının muhalif bir partinin belediye başkanı için kendisini hedef aldığını düşünüyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, “Kentimizden son günlerde adeta göç gibi bir durum olduğu ortada. Ama biz Hatay’ın yeniden ayağa kaldıracağız. Tayfur Sökmen ve Mustafa Kemal Atatürk’ten bize yadigar bu şehir. Bunu yapmaktan başka çaremiz yok. Bu depremde iktidar yetersiz olduğunu gösterdi. Biz burada yaşamak ve yaşatmak konusunda mücadele ederken hem kendi eksiklerimizi kapatmak hem de buradan siyaset devşirmek için bu konuda yanlış yapmasını istemiyorum. Cumhurbaşkanı ilk gün aradı, görüştük. Hala Hatay’da telekomünikasyonda Whatsapp’da sorunlar var. Bir fotoğraf bir gün sonra ya da sekiz saat sonra geliyor. Telefonla konuşurken ses gelmiyor. Bazen o sizi duyuyor siz onu duyamıyorsunuz. Bazen siz onu duyuyorsunuz o sizi duymuyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem