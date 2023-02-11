Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Rönesans Rezidans açıklaması: Bu işi yapan insanlar çok sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz

Show TV canlı yayınında sunucu Pınar Erbaş'ın sorularını yanıtlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans hakkında konuştu.

Savaş, program sunucusunun, "Bunlara kim nasıl ruhsat verdi? Nasıl bir denetleme sağlandı? Sağlandı mı? Bu işleyiş nasıl bu hale geldi?" soruları üzenine, "Orası normal şartlarda eski bizim mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Kendisinin geçmişte bilim insanlığı, üniversitede hocalık yapan ve tıp fakültesini kuran biri olduğunu belirten Savaş, "Birincisi; küçük bir kıyametti. Burada ne belediye ne mevzuat ne bu işi yapan insanlar gerçekten de çok sorgulanırsa biz onlara yazık etmiş oluruz. Samimi söylüyorum" diye konuştu.

Sunucunun, bunun sorgulanması gerektiğini belirtmesi üzerine Savaş, "Sorgulayacağız tabii ki. Eksik nerede sorgulayacağız. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'yım. Ruhsatı ilçeler veriyor. Ben Belediye Başkanı olarak konuşuyorum ama binaların ruhsatını ilçeler veriyor, onlar takip ediyor. O nedenle rahat konuşuyorum." dedi.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi olan ve yurt dışına çıkmaya çalışan Mehmet Yaşar Coşkun dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Karadağ'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Coşkun'un emniyetteki işlemleri sürüyor.