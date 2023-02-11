Yıkılan binalarda kolon kesildi iddiası: 29 gözaltı kararı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin altıncı gününde Türkiye arama kurtarma çalışmalarından gelecek mucize haberleri bekliyor. Felakette resmi açıklamaya göre ölü sayısı 21 bin 43 (16:00) olurken yaralı sayısı 80 bin 88 oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depreminde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Yıkılan binalardaki kusur ve kolan kesme iddiaları üzerine başsavcılıklar harekete geçti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte depremde yıkılan binalarla ilgili yapım kusurları olan ve kolon kestikleri iddia edilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Kaynak: AA