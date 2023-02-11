Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar bir an önce adım atmalı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin altıncı gününde Türkiye arama kurtarma çalışmalarından gelecek mucize haberleri bekliyor. Felakette resmi açıklamaya göre ölü sayısı 21 bin 43 olurken yaralı sayısı 80 bin 88 oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Diyarbakır’da Ticaret ve Sanayi Odası’nda basın açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Büyük bir felaket yaşadığımızı biliyoruz ama ortada bir sağlıklı koordinasyon olmadığı için ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. STK’ların varlığı yardım koordinasyonları için çok önemli” dedi.

Kılıçdaroğlu devamında, “Barınmanın kısa sürede çözülmesi için iktidar adım atmalı” diye belirtti.

"ELİN OĞLU ÇÖZÜYOR DA BİZ NASIL ÇÖZEMİYORUZ"

CHP lideri kısa bir süre sonra Diyarbakır'da ikinci bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu ikinci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Elin oğlu depremi çözüyor da biz nasıl çözemiyoruz?

Kovid oldu 5 maskeyi dağıtamadınız. Şimdi deprem oldu, asrın felaketiyle karşı karşıyayız bir şey yapamıyoruz diyorsunuz. Bizim belediye başkanlarımız bütün bölgelere ulaştıysa, sen nerdesin kardeşim ya nerdesin?

Türkiye seferber olmuş vaziyette. Herkes sorun çözmeye çalışıyor, insanlar engellerle karşılaşıyor. Bırakın şu engelleri. İnsanların sorunları çözülsün diye çaba harcayan güvenlik güçlerimize, AFAD çalışanlarına, sivil toplum örgütlerine, tüm gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum."