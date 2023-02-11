CHP'li başkan yardımcısı gözaltına alındı

CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evinde gözaltına alındı.

Süleyman Dağ'a depremin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Süleyman Dağ adliyeye sevk edildi.