İstanbul Tabip Odası'ndan Fahrettin Koca'yı 'acil' çağrı: Sorumluluğunuzu yerine getirin

İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık hizmetleriyle ilgili çağrıda bulundu. Tabip odası, "Sizi acilen sorumluluğunuzu yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

İstanbul Tabip Odası'ndan Fahrettin Koca'yı 'acil' çağrı: Sorumluluğunuzu yerine getirin

Deprem felakatinin yaşandığı illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sürerken depremin olduğu bölgelerde salgın hastalık riski de yaşanıyor. İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Sizi acilen sorumluluğunuzu yerine getirmeye çağırıyoruz. Depremin ağır yıkıma neden olduğu bölgelerde temel sağlık hizmetlerinin verilebileceği uygun birinci basamak sağlık birimlerinin kurulması gerekiyor" çağrısında bulundu.

'İLAÇ TEMİN MERKEZLERİNİN AÇILMASI GEREKİYOR'

İstanbul Tabip Odası yaptığı açıklamada, "Depremin altıncı gününde artık ishal, Üsye, pnömoni gibi bulaşıcı hastalıklar başladı. Bölgede acilen birinci basamak sağlık hizmetlerine başlanmalı ve kronik hastalıklar için ilaç temin noktaları oluşturulmalıdır. Şimdiden önlem alınamazsa salgın hastalıkların başlaması an meselesi. Acilen yıkımın olduğu yerleşimlere ulaşılabilir konumda birinci basamak sağlık hizmet ve ilaç temin merkezlerinin açılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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