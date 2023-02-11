Kıbrıs'a kaçan müteahhit: Babamı ihbar ettim, sorumlu ben değilim

Kahramanmaraş'ta merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan binalardan biri de lüks ve güvenilir site olarak pazarlanan Alpargün Apartmanı oldu. Binanın sahipleri olan Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün'ün, deprem günü Kıbrıs’a kaçtığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Kardelen İnce'ye konuşan oğul Alpargün, şimdiye kadar 50 kişinin yaşamını yitirdiği bina ile bir ilgisinin olmadığını iddia ederek şunları söyledi:

''Yakalanması için babamı ihbar ettim. Birlikte değiliz. Yıkılan bina ben 5 yaşındayken yapılmış olduğundan iddialar asılsız, sorumlu ben değilim. Binalarla ilgim yok. Ben çocukken yapılmış bir binadan nasıl sorumlu olabilirim?''

50 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Can Alpargün’ün, 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da şu sözlerle pazarlamıştı:

“Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık.”

Oğul Alpargün, daha önce "sıra dışı bir mimar" başlıklarıyla yerel gazetelerde yer almış, 2020 yılında ise "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmaya katılmıştı. Alpargün, programdaki tavırları nedeniyle de eleştirilmişti.