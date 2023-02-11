Depremden 127 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Bitlis'ten, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Adıyaman'a giden AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 72 yaşındaki Kazım Kaya'yı 127. saatte enkazdan kurtardı.

Depremden 127 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'ten depremin en çok hasar verdiği kentlerden Adıyaman'a görevlendirilen UMKE ve AFAD ekipleri, Sümerevler Mahallesi Özer Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü.

Ekiplerce, depremden 127 saat sonra binanın enkazından kurtarılan 72 yaşındaki Kazım Kaya, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA

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