MHP'li olduğunu söyleyen depremzede: Bize ‘terörist’ diye bildiklerimiz bakıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin altıncı gününde Türkiye arama kurtarma çalışmalarından gelecek mucize haberleri bekliyor. Felakette resmi açıklamaya göre ölü sayısı 20 bin 937 olurken yaralı sayısı 80 bin 88 oldu.

Depremin vurduğu bölgelerde ise yurttaşlar elbirliğiyle yaraları sarmaya çalışıyor. Depremzedelere, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere gönüllü yurttaşlar yardım ediyor.

DW Türkçe’ye konuşan bir depremzede, Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye tepki gösterdi. Hataylı depremzede, “Ben MHP'liyim. MHP'nin ekmek dahil hiçbir yardımını görmedim. Bize ‘terörist’ diye bildiklerimiz bakıyor…" dedi.