MHP'li olduğunu söyleyen depremzede: Bize ‘terörist’ diye bildiklerimiz bakıyor

Bir depremzede, Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye tepki gösterdi ve “Ben MHP'liyim. MHP'nin ekmek dahil hiçbir yardımını görmedim. Bize ‘terörist’ diye bildiklerimiz bakıyor…" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin altıncı gününde Türkiye arama kurtarma çalışmalarından gelecek mucize haberleri bekliyor. Felakette resmi açıklamaya göre ölü sayısı 20 bin 937 olurken yaralı sayısı 80 bin 88 oldu.

Depremin vurduğu bölgelerde ise yurttaşlar elbirliğiyle yaraları sarmaya çalışıyor. Depremzedelere, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere gönüllü yurttaşlar yardım ediyor.

DW Türkçe’ye konuşan bir depremzede, Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye tepki gösterdi. Hataylı depremzede, “Ben MHP'liyim. MHP'nin ekmek dahil hiçbir yardımını görmedim. Bize ‘terörist’ diye bildiklerimiz bakıyor…" dedi.

Etiketler
Deprem MHP
İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler
Poğaçanın çok daha gevrek olması için pişirme tekniği! Poğaçanın çok daha gevrek olması için pişirme tekniği!
Göz göre göre gelen facia: Hatay Havalimanı'ndaki yıkımın sorumlusu kim? Hatay Havalimanı'ndaki yıkımın sorumlusu kim?
Gaziantep'te çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay gözaltına alındı Gaziantep'te çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay gözaltına alındı
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi
Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü
Ölüm müteahhidi: Son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı Ölüm müteahhidi: Son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı
Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil, Diyarbakır'da böyle yuhalandı: 'İstifa' sloganları! Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil, Diyarbakır'da böyle yuhalandı: 'İstifa' sloganları!