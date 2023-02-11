Demirtaş'tan "provokasyon" uyarısı: İktidarlarını korumak için 5 milyon insan ölse umurlarında olmaz

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genle başkanı Selahattin Demirtaş deprem bölgesindeki "yağma" iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İlk günden beri dayanışma mesajları veren Demirtaş, "Dayanışma ruhu halk arasında o kadar güçlü ki, insan olan herkesin umudunu büyütüyor. Ama bu durumdan rahatsız olanlar da var. Örneğin ırkçılar ve kutuplaştırma üzerinden siyaset yapmak dışında hiçbir politikası olmayanlar. Yani insanlıktan nasibini almamış olanlar" dedi.

"5 MİLYON İNSAN ÖLSE UMURLARINDA OLMAZ"

Demirtaş şöyle devam etti:

"Bu dayanışma ruhunu bir şekilde dağıtmadan var olamayacak kirli siyasi kesimler, kışkırtmalara başladılar. Irkçı bir soytarı sorumsuzca hedef gösteriyor, infial yaratmaya çalışıyor, İçişleri Bakanı dahil olmak üzere tek bir hükümet yetkilisinden çıt çıkmıyor. Tuhaf değil mi?

Hayır değil çünkü halkta güvenlik kaygısı ve korkusu yaratarak kendi iktidarlarını tek kurtuluş adresi haline getirmek istiyorlar. OHAL'in hiçbir gerekçesi yoktu. Şimdi, yabancı karşıtlığını kışkırtıp iç çatışmaya dönüştürerek OHAL'e haklı göstermeye çalışıyorlar.

Lütfen uyarılarımı dikkate alın. Kim ne yaparsa yapsın, hangi kışkırtmalar yapılırsa yapılsın, bugünkü dayanışma ve kardeşlik ruhunu asla kaybetmeyin. Yoksa iktidarlarını korumak için 5 milyon insan ölse umurlarında olmaz. Olan halka olur, memlekete olur.

"DAYANIŞMAYA DEVAM"

Yapmamız gerekenler çok kolay. Irkçı faşistlere kanmayın, onların hezeyanlarını yaymayın. Bugünkü gibi, dayanışmayı her saat büyütün. 85 milyon tümden enkaz altında olduğumuzu, acının kimliğinin, mezhebin olmadığını asla unutmayın.

Bizi insan kimliğimizden ayırarak kışkırtmaya, düşmanlaştırmaya çalışan hiç kimseyi, kim olursa olsun asla dikkate almayın. İşte hep birlikte görüyoruz. Dayanışma, yardımlaşma, kardeşlik ne kadar da umut verici, değil mi? Acılarımız ancak bu şekilde, biraz olsun diner.

Bu görkemli dayanışmanın içinde yer alan herkese bin selam olsun. Sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de kurtarıyoruz. Felaketin içinden daha büyük felaket çıkarmaya çalışanlara inat dayanışmaya devam, devam, devam…"