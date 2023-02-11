Angelina Jolie'den deprem için yardım çağrısı

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Türkiye ve Suriyeli depremzedeler için bağış yapılması çağrısında bulundu.

Angelina Jolie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de arama kurtarma ekiplerinden bir görevlinin ''Yardımınıza ihtiyacımız var'' dediği videoya, Kahramanmaraş'ta enkaz altında ölen kızının elini tutan baba Mesur Hançer'in AFP muhabiri Adem Altan tarafından çekilen fotoğrafına ve Hatay'ın dron çekimine yer verdi.

Jolie, Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler ve Turkish Philanthropy Funds'a bağış yapma kararı verdiğini açıkladı. ''Kalbim Suriye ve Türkiye halkı ile beraber. Birçok ailenin çektiği hayal bile edemeyeceğimiz acıları kavramak zor'' yazan Jolie, ''Umarım diğerleri de bağış yapmayı düşünür, böylece hayat kurtarma çalışmalarına devam edebilirler." dedi.