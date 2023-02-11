İçişleri Bakanı Soylu, yardım çalışmalarına ara veren Almanya ve Avusturya’nın Türkiye’ye iftira attığını söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya ve Avusturya’nın yardım çalışmalarına güvenlik tehditleri nedeniyle ara vermesine ilişkin açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanı Soylu, yardım çalışmalarına ara veren Almanya ve Avusturya’nın Türkiye’ye iftira attığını söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya ve Avusturya’nın yardım çalışmalarına güvenlik tehditleri nedeniyle ara vererek Türkiye’ye iftira attığını söyledi.

Soylu “Neymiş Avusturya'nın arama kurtarma ekibi darp iddiasıyla görevi bırakmış... İlk günden itibaren 416 olay meydana geldi. Deprem olmadan önceki 6 günde ise 586 olay meydana gelmiş” dedi ve ekledi:

“Bu millete bu kadar iftira atılır mı? Ayıp değil mi? Ülkemizin en zor zamanında, tüm dünyanın en büyük depremi olarak adlandırdığı bir zaman içinde elime bir fırsat geçirdim, acaba siyaseten bir şey çıkarabilir miyim diye, canı çıksın siyasetinizin.

“230 kişi şu ana kadar gözaltına alındı, 20'nin üzerinde tutuklama söz konusu. Arkadaşlarımız lojistik depolarının güvenliğini alıyor, enkaz alanlarının güvenliğini alıyor, çadır alanlarının güvenliğini alıyor.”

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