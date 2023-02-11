Heykeltraş Mehmet Aksoy'un kardeşi, eşi ve kızıyla Hatay'da hayatını kaybetti

Gazeteci İsmail Saymaz, heykeltıraş Mehmet Aksoy’un erkek kardeşi, kardeşinin eşi ve kızının Hatay Antakya’da enkaz altında hayatını kaybettiğini duyurdu. Aksoy’un bir yeğeninin ise İskenderun’da enkaz altında olduğunu kaydetti.

Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un erkek kardeşi, kardeşinin eşi ve kızı Antakya’daki evlerinin enkazında vefat etmiş halde bulundu. Aksoy’un bir yeğeni ise İskenderun’da enkaz altında" ifadelerini kullandı