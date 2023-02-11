Oğuzhan Uğur: "Para aklama" ihbarı aldık, yurt dışından gelen parayı sadece AFAD a aktaracağız

Oğuzhan Uğur, "ABD’den büyük bir para bağışı bekleniyordu. “Katakulli yapıp para aklamaya çalışanlar olacak” ihbarı aldık. Yurt dışından gelen parayı sadece AFAD a aktaracağız" dedi.

Oğuzhan Uğur: "Para aklama" ihbarı aldık, yurt dışından gelen parayı sadece AFAD a aktaracağız

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat sabahı 10 ilde yıkıma neden oldu. AKP Kırşehir İl Yönetim Kurulu Üyesi Berk Can Doğan, MHP'li Birol Gür, Akşam gazetesinin, iktidara yakınlığıyla bilinen yazarı Turgay Güler deprem bölgeleri için çalışma başlatan Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ile Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'u hedef gösterdi. 

Hedef göstermenin ardından Haluk Levent kameraların karşısına geçti bağışlarla yaptıkları ve yapacakları yardımları açıkladı. Levent, kendisini hedef gösteren kişilerle görüşmesinden sonra Güler ve Doğan, tweetlerini geri çekti. 

Bugün Oğuzhan Uğur, Babala TV'ye gelen bağışlara ilişkin bir açıklama yaptı. ABD'den büyük bir bağış beklendiğini söyleyen Uğur, ihbar aldıklarını ifade etti. Uğur, "Bizi Afad’a düşman sanıp “Babala’dan başkasına bağış yapmayız” diyenler vardı. ABD’den büyük bir para bağışı bekleniyordu. “Katakulli yapıp para aklamaya çalışanlar olacak” ihbarı aldık. Yurt dışından gelen parayı sadece AFAD a aktaracağız. Kimseyi pis amaçlarına ulaştırmayacağız!" dedi. 

Meis Adası'ndan depremzedelere insani yardım malzemeleri gönderildi Meis Adası'ndan depremzedelere insani yardım malzemeleri gönderildi
Çağatay Ulusoy kimsenin yapamadığını yaptı! Böylesi bir ilk Çağatay Ulusoy kimsenin yapamadığını yaptı! Böylesi bir ilk
Ispanakla yapılıyor ve çok lezzetli oluyor! Asla dağılmama sırrıyla.. Ispanakla yapılıyor ve çok lezzetli oluyor! Asla dağılmama sırrıyla..
Deprem bölgesinde çekmeyen Vodofane, depremzededen bir sürü evrak istedi, hat ücreti aldı Vodofane, depremzededen bir sürü evrak istedi, hat ücreti aldı
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi
Ölüm müteahhidi: Son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı Ölüm müteahhidi: Son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı
Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü
Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
Avusturya ordusu kurtarma çalışmalarını güvenlik nedeniyle askıya aldı! Avusturya ordusu kurtarma çalışmalarını askıya aldı!