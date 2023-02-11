Deprem bölgesinde çekmeyen Vodofane, depremzededen bir sürü evrak istedi, hat ücreti aldı

Depremin vurduğu 10 ilden biri olan İskenderun'da depremzede Fahreddin Osmanca, depremde kurtulduğu anları anlattı.

Osmanca, hazırlıklı olmalarına rağmen deprem olduğu anda kaçmaya vakitlerinin olmadığı, evinin perdesini sarkıtarak kızıyla birlikte inmeye çalışırken düşüp betona çakıldığını söyledi. Bir saat sonra kendine gelen Osmanca, komşularının ve çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Daha sonra ailesiyle bir araya geldiğini ve hastaneye götürüldüğünü anlatan Osmanca, "5 yıldır yalvardığım alternatif yol yapılmadığı için İskenderun'a 4 saatte gittik" dedi.

Daha sonra Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Osmanca 3 gün sonra taburcu oldu. Osmanca, hastanede yattığı süreçte GSM operatörü Vodafone arayarak hattını istediğini söyledi ancak birçok belge istedikleri gerekçesiyle hat verilmedi.

Osmanca, "Taburcu olunca Sincan Vodafone Şubesi'ne gittim kırık kol çatlak omurla beni nüfus müdürlüğüne yürüttüler. Orada ise benden fotoğraf istenildi ve @VodafoneTR

UTANMADAN bizden yedek hat ücreti aldı. Üzerimde belediyenin gönderdiği pijama ile Sincan sokaklarında" diyerek tepki gösterdi.