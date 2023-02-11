Enkaz bölgesinde Halkbank ve İşbank'ın kasalarının çıkarılmaya çalışılması tepki topladı

Kahramanmaraş merkezli, yıkıcı etkilerinin 10 ilde hissedildiği depremlerin ardından bölge halkından arama kurtarma çalışmalarının yeterli olmadığına yönelik şikayetler gelmeye devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarının yetersizliği ve hava koşulları enkaz altında yakınları olanları tedirgin etmeye devam ederken Senarist Serkan Ünal, Kahramanmaraş'ta binalarının altında bulunan Halkbank ve İşbank kasalarının; polis ekipleri ve AFAD ile çıkarılmaya geldiğini ifade etti.

Serkan Ünal Twitter hesabından 'Takdir sizin' diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Babam, annem, kız kardeşim ve komşularımız 6 gündür enkaz altında. Polis ekipleri ve @AFADBaskanlik binamızın altında bulunan @Halkbank ve @isbankasi kasalarını yukardan aldıkları emirle çıkarmaya gelmişler. #Kahramanmaraş @ahbap Takdir sizin."

"CANLARIM ORADA YATIYOR"

Ünal'ın paylaştığı paylaşımda yer alan videoda vatandaşlar bu duruma sert sözlerle tepki gösterdi:

"Önce can değil mi? Burada ne işin uğraşılıyor? Bizim ülkemizde insan canı kadar ucuz hiçbir şey yok. Millet parasının derdinde. Benim canlarım orada yatıyor. Benim canlarım orada yatarken kasa çıkartmanın derdindeler. Böyle bir adilik olamaz. Ekipler geldi hala içeri girilmedi. Niye bir tane makine çalışıyor?