Demirtaş'tan Erdoğan'a: Yurtları boşaltacağına sarayı boşalt

Demirtaş, üniversiteleri tatil ederek KYK yurtlarını boşaltma kararı alan Erdoğan'a tepki gösterdi.

Demirtaş'tan Erdoğan'a: Yurtları boşaltacağına sarayı boşalt

Edirne Cezaevi'nde altı yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, iktidarın üniversitelere uzaktan eğitim kararı vermesine tepki gösterdi. 

Twitter'dan açıklama yapan Demirtaş "Üniversiteleri kapatarak sadece yeni mağdurlar yaratmış olacaksın! Yurtları boşaltacağına Saray'ı boşalt!" dedi.

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