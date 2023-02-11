İstanbul'daki Atatürk Öğrenci Yurdu’nun saat 21.00'e kadar boşatılması istendi; Gidecek yeri olmayan öğrenciler tepkili

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 bin 884 binanın yıkıldığı deprem sonrasında depremzedeler çadırlar da ya da diğer illerdeki otel ve öğrenci yurtlarında barınma ihtiyacı karşılanıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada üniversitelerin yaza kadar online eğitime geçtiğini söyleyerek tüm yurtların depremzedelerin barınması için kullanılacağını açıklamıştı.

O açıklamanın ardından İstanbul Cevizbağ'daki Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerin bugün akşam saat 21'e kadar yurttan ayrılmaları istendi. Öğrenciler kararın bu kadar hızlı verilmesinden dolayı ve gidecek yerleri olmamasından dolayı tepki gösteriyor.