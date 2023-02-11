İsrail ekibi deprem bölgesinde birlikte dua etti

Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen yabancı ekiplerin arama kurtarma çalışmaları çeşitli illerde devam ediyor. İsrail de felaketin ardından 167 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye yolladı. Ekip bugüne kadar 19 kişiyi kurtardı. İsrail ekibinin cuma akşamı birlikte 'Şabat duası' okuduğu anlar görüntülendi.

İsrail Hahambaşı David Lau, bir bildiri yayınlayarak Türkiye'de bulunan İsrail ekibine Şabat Günü’nde çalışma izni verdi. Ekip akşam çalışmalarına bir süre ara vererek depremzedeler için Şabat duası okudu.

Şabat, Yahudi inancında dinlenme günü kabul ediliyor.

İsrail'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Şabat duasındaki, "Barış sizinle olsun, barış melekleri, cennetin melekleri" ifadelerine yer verildi.