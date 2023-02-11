Yıkılan binalarla ilgili soruşturma: Adana'da 62 kişi için gözaltı kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada, savcılık 62 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Yıkılan binalarla ilgili soruşturma: Adana'da 62 kişi için gözaltı kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurlara ilişkin hakkında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Şubat'ta gerçekleşen Maraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. 

Kaynak: AA

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