Avukat Büyükgebiz açıkladı: İşyeri ve konutların laboratuvar test sonuç evraklarının bulunduğu tek katlı bina yıkıldı

Avukat Bedia Büyükgebiz, Hatay’da Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nde yer alan işyeri ve konutların laboratuvar test sonuç evraklarının bulunduğu tek katlı binanın yıkılacağı bilgisini aldığını söyledi.

Bedia Büyükgebiz, bugün öğle saatlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’ne geldim. Burası tek katlı bir bina. Burada Hatay merkez ve ilçelere ait okul, işyeri ve konutların laboratuvar test sonuç evraklarının bulunduğu yüzlerce ıslak imzalı resmî evrak var. Biraz önce şube müdürü yıkım kararının verildiğini yavaş yavaş buraya geldiklerini söyledi. Şu anda karşımda. Mesela arkadaşlar, zemin katın kolon basınç dayanımı 25 MPa olmalı iken bizim gördüğümüz evraklardaki bazı binalarda 7-10 arası. Bu binanın yapımına müsaade etmişler, kat çıkılmış ve sonra karot alınmış. Girilmeyen yüzlerce enkaz bina varken, neden tek katlı devlet dairesinin yıkım kararı olduğunu biri söylesin! Enkazdan geldim, yeni iki çocuk bedeni çıkarıldı- aileler ölülerine tek parça kavuştukları için şükreder konuma geldi burada. Biri bu kararı, mesnedini açıklasın lütfen" demişti.

Büyükgebiz, Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nde yer alan işyeri ve konutların laboratuvar test sonuç evraklarının bulunduğu tek katlı binanın yıkılacağı bilgisini aldığını açıkladı.

Büyükgebiz, "Son durum bu. Bakanlarla konuşuluyor şu an. Buradaki kepçeyi durdurduk. Çünkü bunların hepsi bir delil. Delil karartmaya girer neredeyse, ıslak imzalı resmi evraklar havada uçuşuyor" dedi.