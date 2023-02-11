Kılıçdaroğlu: Her elini kolunu sallayanın müteahhit olmadığı bir Türkiye istiyoruz

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. 11 Şubat günü, saat 17.00 itibariyle açıklanan resmi verilere göre 21 bin 848 yurttaş yaşamını yitirdi. Depremin yıkıma neden olduğu kentlerde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu kentlerde incelemelere; yurttaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Sabah Malatya'da inceleme yapan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geçti. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'daki incelemelerinin ardından Şanlıurfa'ya geçti.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bülent Tezcan ve Ahmet Akın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile CHP'li milletvekilleri eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“GECEYİ BURADA, ŞANLIURFALI KARDEŞLERİMİZ İLE BERABER GEÇİRECEĞİZ: Bugün önce Malatya’ya uğradık. Sonra Diyarbakır’a uğradık. Şimdi Şanlıurfa’dayız. Geceyi burada, Şanlıurfalı kardeşlerimiz ile beraber geçireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımla bu gezileri yapıyoruz. Yaşanan sorunları doğrudan vatandaşın kendisinin bize anlatmasını ve bizim de sorunlara çözüm üretmek için çaba harcıyoruz. Onlar anlatıyorlar, biz de sorunlara vakıf olduktan sonra çözüm üretmeye çalışıyoruz.

HER ELİNİ KOLUNU SALLAYANIN MÜTEAHHİT OLMADIĞI, İNŞAAT YAPMADIĞI BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ: Şanlıurfalı kardeşlerime; hayatlarını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, büyük ve çok güzel bir ülke. Bu tür acılar maalesef zaman zaman karşılaştığımız acılar. Umuyoruz ve diliyoruz, artık kentlere gerekli önem, değer verilir. Binalar sağlıklı ve sağlam yapılır. Her elini kolunu sallayanın müteahhit olmadığı, inşaat yapmadığı bu işte yetkin insanların çalıştırıldığı, belediyelerin daha dikkatli görevlerine daha fazla özen verdiği bir Türkiye istiyoruz.

GÖNÜL İSTER Kİ HER OLAYDAN BİR DERS ÇIKARMAK VE AYNI ACILARI YAŞAMAMAK: İnsan hayatı çok değerlidir. Hepimiz, kamuda görev yapan herkes, görevini yaparken insanlara ve insan hayatına gerekli saygıyı ve önemli vermek zorundadır. Zaman zaman Türkiye’nin bu tür acı olaylarla karşılaşmasının tanığıyız. Belli zaman dilimleri itibariyle büyük olaylarla karşılaşıyoruz. Gönül ister ki her olaydan bir ders çıkarmak ve aynı acıları yaşamamak. Bizim hedefimiz, amacımız bu.

VATANDAŞTAN TOPLANAN VERGİLERİN DOĞRU, GÜVENLİĞİ İÇİN HARCANDIĞI BİR SÜRECİ BAŞLATMAK ZORUNDAYIZ: Elbette ki bir deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Ama en azından dayanıklı binalar yapmak, insanların hayatını tehlikeye atmamak gibi siyasetçilerin bir görevi vardır. Vatandaştan toplanan vergilerin doğru yere harcandığı, vatandaşların güvenliği için harcandığı, binaların sağlıklı bir zeminde inşa edildiği bir süreci başlatmak zorundayız. Yapmadığımız takdirde bu tür acılarla karşılaşıyoruz. Sonunda ölenlere Allah’ta rahmet, diğer vatandaşlarımıza da başsağlığı diliyoruz.

KENTLER, YAŞANABİLİR OLMALI. HEPİMİZ BU KENTLERDE HUZUR İÇİNDE YAŞAYABİLMELİYİZ: Artık deprem eğer olacaksa kentlerde dayanıklı binalar olmalı. Kentler, yaşanabilir olmalı. Hepimiz bu kentlerde huzur içinde yaşayabilmeliyiz. Ben tekrar Şanlıurfalı kardeşlerime hem iyi akşamlar diliyorum hem morallerini bozmamalarını diliyorum. Türkiye büyük, güzel ve zengin bir ülke. Bu zenginlik, büyüklük içinde hepimiz görevimizi yaptığımız zaman göreceksiniz daha güzel bir Türkiye hep beraber, birlikte yaşayacağız.”