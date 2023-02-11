Meis Adası'ndan depremzedelere insani yardım malzemeleri gönderildi

Türkiye’de yaşanan depremin ardından Antalya’nın Kaş ilçesinin karşısında yer alan Yunanistan'a bağlı Meis Adası halkı, depremzedelere insani yardım malzemesi gönderdi.

Meis Adası'ndan depremzedelere insani yardım malzemeleri gönderildi

Yunanistan'ın Meis Adası’ndan depremzedelere yardım eli uzandı. Ada halkı, deprem bölgesine insani yardım malzemeleri gönderdi. Adadan ilçeye gemiyle getirilen malzemeler, düzenlenen kampanya çerçevesinde belirlenen noktaya bırakıldı. İstiflenen yardımlar bölgeye gönderildi.

Yardım paketlerinin üzerinde Türkçe yazılmış, "Sevgili komşularımız. Sizin evlerinizle birlikte bizim de yüreklerimiz yıkıldı. Aynı toprağı, aynı havayı, aynı güneşi paylaştığımız kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa… Meis Adası halkı-Kastellerizo" notu dikkati çekti.

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