Avusturya ordusu kurtarma çalışmalarını güvenlik nedeniyle askıya aldı!

Türkiye'de 20 binden fazla can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre bu kapsamda Türkiye'ye çok sayıda ülkeden arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra lojistik yardım da geldi.

Deprem yardımları kapsamında Türkiye'de bulunan Avusturya ordusu ekibi güvenlik gerekçesiyle operasyonlarını askıya aldı.

AFP'ye Viyana'da bilgi veren bir sözcü, ayrıntıya girmeden 'gruplar arası saldırılar' nedeniyle askerlerin diğer uluslararası yardım organizasyonları ile birlikte ana kampa döndüğünü ve talimat beklediğini söyledi.

Bölgede yağma yapıldığına yönelik şikayetlerin ardından güvenlik önlemleri artırılırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem