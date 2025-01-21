Gündem Olan 'Kayıp' İddiaları! Kartalkaya'da Yanan Oteldeki 120 Kişi Nerede?

Türkiye, bugün Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciasıyla sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangının yaklaşık 10 saat sonra söndürüldüğünü, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sömestr tatili nedeniyle 237 kişinin konakladığı otelde, yangın sonrası ölenler ve yaralılar arasında bulunmayan birçok kişiye ulaşılamadığı yönünde sosyal medyada çok sayıda iddia yer aldı. Oteldeki tüm müşterilerin akıbeti hakkında bilgi verilmezken, söz konusu kayıp iddiaları, otel içerisinde kalan birilerinin olup olmadığına ilişkin şüpheler doğurdu.

KAYIP LİSTESİNDEKİ EKSİKLER

Sosyal medyada bir kullanıcı da, otelde sömestr kampı olduğunu ve bu nedenle çok sayıda çocuğun bulunduğunu belirtti. Okulun elinde kayıp listesi olduğunu söyleyen kullanıcı, pek çok insanın yakınlarına ulaşamadığını ifade etti.

Kimse yangından sonra bulunamayan kişilerden bahsetmiyor. Kızımın 2 arkadaşı anneleri ile birlikte kayıp. Babaları hastaneleri geziyor, herkese soruyor. Yoklar. Bir sürü insan kayıp. Ben 10 ölü olduğuna inanmıyorum. Elimdeki kayıp listesinde ki sayfada 60 kişi görülüyor.… pic.twitter.com/hUdmLOKQb9 — Çiçek Balbay (@CicekliBalbay) January 21, 2025

Kaynak: Haber Merkezi