Gündem Olan 'Kayıp' İddiaları! Kartalkaya'da Yanan Oteldeki 120 Kişi Nerede?

Yangın faciası yaşanan Kartalkaya'daki otelde 237 kişi konaklarken, 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı açıklandı. Geriye kalan 120 kişi arasında ise ulaşılamayan pek çok kişi olduğu iddia edildi. Bu durum, oteldeki herkesin tahliye edilip edilmediğine dair soru işareti oluşturdu.

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Gündem Olan 'Kayıp' İddiaları! Kartalkaya'da Yanan Oteldeki 120 Kişi Nerede?

Türkiye, bugün Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciasıyla sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangının yaklaşık 10 saat sonra söndürüldüğünü, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gündem Olan 'Kayıp' İddiaları! Kartalkaya'da Yanan Oteldeki 120 Kişi Nerede? - Resim : 1

Sömestr tatili nedeniyle 237 kişinin konakladığı otelde, yangın sonrası ölenler ve yaralılar arasında bulunmayan birçok kişiye ulaşılamadığı yönünde sosyal medyada çok sayıda iddia yer aldı. Oteldeki tüm müşterilerin akıbeti hakkında bilgi verilmezken, söz konusu kayıp iddiaları, otel içerisinde kalan birilerinin olup olmadığına ilişkin şüpheler doğurdu.

Gündem Olan 'Kayıp' İddiaları! Kartalkaya'da Yanan Oteldeki 120 Kişi Nerede? - Resim : 2

KAYIP LİSTESİNDEKİ EKSİKLER

Sosyal medyada bir kullanıcı da, otelde sömestr kampı olduğunu ve bu nedenle çok sayıda çocuğun bulunduğunu belirtti. Okulun elinde kayıp listesi olduğunu söyleyen kullanıcı, pek çok insanın yakınlarına ulaşamadığını ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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